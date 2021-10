Festival Circolo trapt af met duistere circusvoorstelling L’Absolu in metalen silo

TILBURG - Festival Circolo trapt af met L’Absolu. In een metalen silo van wel dertien meter hoog, pal voor de Tilburgse concertzaal, speelt de Franse circusartiest Boris Gibé zijn solovoorstelling. ,,Het is heel apart, boeiend en verrassend.”