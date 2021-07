Festival Circolo voor vast in Leijpark, aangevuld met voorstellingen elders in de stad

Een sport­school alleen voor vrouwen? ‘Ik wilde iets speciaal voor vrouwelij­ke slachtof­fers van seksueel geweld’

15 juli TILBURG - Nee, mannen zijn er niet welkom. Maar dat wil niet zeggen dat Kwidam women’s health club anti-man is. Of was. De oudste vrouwensportschool van Nederland sluit vrijdag 16 juli de deuren. En dat is eerder dan eigenaresse Kiek Boelaars (66) had gehoopt.