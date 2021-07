Festival Desperados Roadshow tijdens Tilburgse kermis op het nippertje gered: ‘Een lichtpuntje’

De opluchting is groot. Ondanks dat de Roadshow niet in de gedroomde vorm - net als voor corona - kan worden gehouden, is Frenken ‘hartstikke blij’. ,,Na heel veel overleggen, onder meer over de veiligheid, heeft de gemeente groen licht gegeven.” Volgens de organisator is er snel geschakeld en goed meegedacht.



Het was kantje boord. Vorig jaar kon de Desperados Roadshow niet doorgaan door corona, dit jaar was er wel weer uitzicht op ‘oldskool samen feesten, dansen en zweten.’ Dankzij testen voor toegang zou het allemaal weer kunnen en mogen.



Frenken noemde het festival daarom de Desperados ‘back on the road’ show, maar door de beslissing van het kabinet vorige week raakte de show de ‘road’ bijna kwijt. Premier Rutte zette vrijdagavond een streep door het opeengepakt dansen. Entertainment voor samengepakte menigtes zit er tot 14 augustus niet meer in.