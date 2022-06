Festival Illustrada zet online kunst offline in Tilburg: ‘Je kunt er lang naar kijken’

Op de Heuvel in Tilburg nemen Anna Broeders (24) en René Loman (33) alle tijd om de doeken te bekijken. Ze zijn er zelfs voor vanuit Rotterdam gekomen. ,,Ik ben grafisch vormgever, dus dit spreekt enorm aan”, vertelt Broeders. ,,Je kunt er lang naar kijken, op sommige doeken is veel te zien.”

Zo is de één erg detaillistisch en de andere weer met grotere vormen. ,,Heel knap: divers maar toch één geheel.” Loman heeft wat minder met de kunst en probeert er vooral iets in te zien. ,,Kunst moet mij aanzetten tot nadenken en je verbeelding laten werken.” Daar is Broeders het niet helemaal mee eens: ,,Er hoeft niet meteen betekenis in te zitten, het kan ook gewoon mooi zijn om naar te kijken.” Het is de tweede keer dat Illustrada Festival georganiseerd wordt.

Bedenker Rutger van de Wiel is groot liefhebber van de werken die in het centrum te vinden zijn: ,,Het is ontstaan uit mijn persoonlijke interesse voor digitale kunst. Normaliter zie je dit soort werken alleen online, maar ik vind dat ze een écht podium verdienen.” Dat werden grote doeken van circa drie bij vijf meter op diverse plekken in het centrum. Dit jaar ‘exposeren’ twaalf kunstenaars waarvan één uit Duitsland, Mexico, Engeland en zelfs China.

Volledig scherm Illustrada Festival plaatst een week lang op drie plekken in Tilburg metershoge doeken met werk van digitale kunstenaars, zoals hier voor het centraal station © Rudolf Robben

Drie torens

Op het Pieter Vreedeplein lijkt het erop dat maar weinig mensen interesse tonen in de drie torens. De meeste mensen lijken de doeken niet eens op te vallen, maar een enkeling werpt er een blik op. Marc Ketelaars (74) wandelt voorbij met de hond en kan de werken wel waarderen ,,Mooi met al die kleuren. Het kleurt dit saaie, grijze plein wel op. Maar los daarvan, kunstenaars leggen hier hun ziel en zaligheid in. En dan is het mooi dat anderen daar van genieten.”

Dat doen Dmitri en Delia Komarov uit Dordrecht zeker. Ze komen naar Tilburg voor de LocHal én Illustrada. Hij is zelf ook digitaal artiest, maar meer met fotografische composities en grafisch vormgeven. ,,Toch voelt het als werk van collega’s. Maar het zijn vooral inspirators voor me.” Ze komen net aan met de trein en hebben alleen de werken bij het station nog maar gezien. ,,Die aan de kant van de fontein lijken haast handgetekend terwijl anderen veel strakker zijn. Echt heel knap.”

Bewondering

Die bewondering heeft Olaf van Oers ook. ,,Ik maak websites en werk veel met beeld. Maar dergelijke illustraties die zie je niet vaak. Dus dit is echt genieten. En hoe vet is het dat je werk zo groot, voor iedereen te zien is?” Volgens hem komen het werk juist door de grootte tot leven. ,,Visueel klopt het helemaal, de verhoudingen zijn in orde en sommige hebben nog een boodschap ook. Voor mij is dit kunst van echte artiesten.”