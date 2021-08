Festival Kaapstad neemt stadshart bijna over, wat moet je zien? ‘Trek er maar een dag voor uit’

Tip drie zijn De Ongehoorden, klinkt het. Zeven op afstand bestuurbare robotluidsprekers in de vorm van hoorns rijden door het centrum, op zoek naar mensen om het gesprek mee aan te gaan. De Ongehoorden verplaatsen zich elke dag om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur gedurende één uur door heel de binnenstad. Vertrekpunt is het Stadhuisplein. ,,Het is net alsof er een groep dieren rondtrekt of kinderen. En je kunt er ook mee in gesprek.”



Oh, en of Van Bussel er nog eentje extra mag tippen? ,,Dat is De Periscoop die door de Heuvelstraat rijdt.” Wie in de periscoop kijkt - gemonteerd op een autootje - ziet wat er zich vijf meter hoger afspeelt. Een ruimte vol paspoppen, de prachtige panden (want dat zijn ze bovenin de Heuvelstraat) of een performance. ,,Alsof je opeens in een parallelle realiteit terechtkomt.”



Kaapstad is op vrijdag, zaterdag en zondag dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur. In totaal doen er zeventig kunstenaars en gezelschappen aan mee. Het programma is online te vinden.