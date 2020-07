Festival op anderhalve meter? In Kaatsheuvel maakt We Are Back er één groot terras van

Zelfstandi­ge muziek- en dansdocen­ten in Goirle staan te trappelen

9:00 GOIRLE - De doorstart van cultuureducatie in Goirle krijgt vorm. In september gaan drie nieuwe initiatieven van start, die een plek krijgen in cultuurcentrum Jan van Besouw. Dat gebeurt met begeleiding van Factorium Podiumkunsten.