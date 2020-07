Festival op anderhalve meter? In Kaatsheuvel maakt We Are Back er een terras voor duizend man van

Grote namen als die van Tino Martin, René Froger en Emma Heesters zijn al gestrikt. Buren van de Brandweer, populaire feestact in de regio, is ook van de partij .

Het gaat om 9 dagen. Vanaf 7 augustus is het op vrijdagavond ‘silent disco’ of wel ‘sitting dance event’ met koptelefoons. Zaterdagavond en zondagmiddag zijn er live shows.

Locatie is een braakliggend terrein aan de Zuidhollandsedijk, waar de organisatie ‘coronaproof’ het terrein met tafels in denkt te kunnen richten.

De woordvoerder van de gemeente Loon op Zand kon zaterdag niet achterhalen of een vergunning door We Are Back is aangevraagd dan wel een melding daarvan is gedaan.