Festival Oude Dijk brengt studenten en buurtbewoners bij elkaar in Stadspark

Man (34) zo zwaar mishandeld in Tilburg dat hij blijvend letsel overhoudt: viertal verdacht van poging doodslag

TILBURG - Een 34-jarige man is in de nacht van 16 op 17 juli zwaar mishandeld bij een horecagelegenheid in het centrum van Tilburg. Een 43-jarige Eindhovenaar en drie mannen van 43, 27 en 23 jaar uit Den Haag zijn door de politie opgepakt dankzij camerabeelden. Zij worden verdacht van poging doodslag en zware mishandeling.

19 augustus