Festival van het Levenslied eert Corry Konings en pakt uit met Tilburgs Uurtje: ‘Op verzoek van de fans’

Medewerk­ster New York Pizza Tilburg nog altijd niet aan het werk na overval: ‘Ze heeft echt een trauma’

13:31 TILBURG - De medewerkster die aan het werk was tijdens de overval op de New York Pizza aan de Korvelseweg in Tilburg in september 2018, is nog altijd niet aan het werk. Dat vertelde de eigenaar van het filiaal dinsdagavond in Opsporing Verzocht. ,,Ze heeft hier ook echt wel traumatische problemen aan overgehouden en is niet in staat om te werken", zo vertelde hij.