Festivalloze zomer? The Boy Next Door werkt noodgedwongen aan nieuwe muziek: ‘Het is een megaklap’

Normaal gesproken trekt The Boy Next Door tussen april en oktober van feestje naar feestje. Zijn agenda staat vol met gigs en zijn brood verdient hij met draaien. Hij zou op Dance Valley staan, op Wish. Hij zou naar Albufeira gaan, naar Bulgarije, naar Star Beach. Maar de coronacrisis zet met een rode stift een streep door alle afspraken. ,,Draaien is voor mij een fulltime job”, zegt Van Berkel. ,,In de zomer werken we volle bak en draaien we de grootste omzet. Vorig jaar maakten we in zes weken tijd zestig vluchten, we kwamen in allerlei verschillende landen. Dat valt nu allemaal weg. Naast het maken van muziek en het bedenken van ideeën voor volgend jaar, hebben we niks te doen.”