Fiets jatten? ‘Dief’ laat in Tilburg zien hoe het moet

Raad Tilburg wil natuur Prinsen­hoef beschermen nu atletiek­baan toch op Stappegoor blijft

TILBURG - Nu landgoed Prinsenhoef aan de Bredaseweg niet meer in beeld is als locatie voor een nieuwe atletiekbaan, moet het college onderzoeken of het gebied een natuurbestemming kan krijgen. Een meerderheid van de raad stemde donderdag in met een motie van GroenLinks, D66, SP en LST die daartoe opriep.

19 november