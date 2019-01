Fiets van plotseling overleden vader van Isolde (18) en Flavio (16) gestolen in Tilburg: ‘We zijn er kapot van’

videoTILBURG - Een diefstal met grote emotionele gevolgen. Onbekenden zijn er vorige week vandoor gegaan met de fiets van Tilburger Fokke Dijkstra, die in augustus vorig jaar plotseling in zijn slaap overleed. Zijn kinderen, Isolde en Flavio, zijn er helemaal kapot van. ,,Het maakt ons niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, zolang je de fiets maar terugbrengt. Alsjeblieft.”

Met toestemming van hun moeder, doen de twee hun verhaal. Hoe hun vader het zou hebben gevonden als hij hoorde dat zijn fiets was gestolen? ,,Vreselijk, echt vreselijk, hij was dol op die fiets. Twintig jaar lang heeft hij er mee rondgereden. Een andere fiets wilde hij niet, deze vond hij prima”, zegt een verdrietige Isolde. Aan tafel moet ze vechten tegen de tranen. Haar broer Flavio: ,,Die fiets móet gewoon terug. Het is een van de belangrijkste tastbare herinneringen aan mijn vader.”

‘Echt heel erg’

Vorige week ontdekte de 16-jarige tiener dat de afgesloten fiets niet meer in de fietsenstalling van zijn school stond. Aanvankelijk geloofde hij niet in diefstal. ,,Ik dacht eerst dat iemand hem had verplaatst. Ik heb in paniek de hele school en later ook het station doorzocht. Niets. Ook bij de gemeente hebben ze de fiets niet binnengekregen. Dan moet je tot de conclusie komen dat iemand hem heeft meegenomen. Echt heel erg.”

Sinds de diefstal houden de tieners het internet nauwlettend in de gaten of de fiets misschien ergens te koop wordt aangeboden. ,,Het gaat om een oude fiets, dus we denken niet dat de dief er veel voor zal krijgen. Ongeveer honderd euro, schatten we. Nou, daarvoor hoeft hij het niet te doen. We hopen dat hij deze oproep ziet en hij tot inkeer komt. Voor hem is het maar een fiets, voor ons is het een herinnering aan ons pap. Ik hoop dat de dief dat beseft.”

Hartinfarct

Het overlijden van hun vader, afgelopen zomer, is als een mokerslag aangekomen. Fokke was kerngezond en had geen medische kwalen. Hij stierf in zijn slaap aan een hartinfarct. ,,We hebben niet fatsoenlijk afscheid van hem kunnen nemen, dus iedere herinnering aan hem is gewoon superbelangrijk voor ons. We hebben qua zoeken wel alles gedaan wat we konden, het enige wat nu nog kan helpen is deze oproep. Iemand moet die fiets toch herkennen?”

De fiets van Fokke is geen alledaagse fiets. Het is een Kynast Vektor mountainbike, een fiets met rode handvaten, vijf rode spaken en rode remmen. Op de fiets zit een sticker van de fietsenwinkel Co van Beek Tweewielers in Utrecht, de winkel waar Fokke hem twintig jaar geleden kocht. Verder zit er een sticker met een getal op voor de NS-fietsenstalling in Tilburg-centrum.

Oproep

Een oproep op Facebook is al honderden keren gedeeld en is zo bij duizenden gebruikers onder ogen gekomen, maar tot concrete tips heeft het nog niet geleid. ,,We denken dat de fiets niet meer in Tilburg is maar ergens anders in Nederland. We roepen iedereen op om uit te kijken naar de mountainbike, we blijven hopen dat hij weer veilig bij ons terugkomt.”