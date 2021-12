Fietsen staan massaal náást de fonkelnieuwe stallingen in Tilburg, gemeente onderneemt actie

Column ‘De verwijder­de meniscus van Frits Louer bleef zijn leven lang op sterk water bewaard, bij hem thuis’

Wél of niét vaccineren, er viel niet over te discussiëren toen Frits Louer in mei 1951 voor een knieoperatie in Amsterdam neerstreek. Louer kwam uit Tilburg, de stad die toen hermetisch was afgesloten wegens een pokkenuitbraak. Iedereen die in de toenmalige Spinozakliniek bij deze operatie was betrokken, móest zich daarom laten inenten.

4 december