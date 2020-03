Fietsen tussen de wilde dieren? Binnenkort kan het in de Beekse Bergen

Forse uitval van vrijwilli­gers door corona: boodschap­pen nu boven bingo bij Contourde­Twern

12:51 TILBURG - Een op de vier vrijwilligers in Midden-Brabant is momenteel niet inzetbaar. ,,Dat is een substantiële groep", zegt Gon Mevis, directeur van ContourdeTwern, de welzijnsorganisatie die in normale tijden op 5000 mensen een beroep kan doen.