Fietsenchaos rond weekmarkt Koningsplein door verbouwing Stadskantoor 2

Deze zaterdag kregen ondernemers voor het eerste te maken met de afzettingen. ,,In goed overleg met de aannemer die SK2 verbouwt, hebben we hier en daar nog een metertje ruimte gewonnen”, vertelt Luc de Liefde van Luc's Notenbar. ,,Fijn dat de aannemer zo met ons meedenkt. Verder zal het de komende weken aankijken zijn hoe het gaat. Je kunt er nu nog niet zoveel over zeggen.”



Een duidelijk punt van aandacht voor de gemeente blijkt het ontstane gebrek aan ruimte om de fiets te parkeren. Doordat de stalling onder het Koningsplein is afgesloten werden de fietsen overal rondom en tussen kramen geparkeerd. Sommige marktbezoekers namen hun fiets mee de markt op, wat op de toch al drukke Paasmarkt voor een hoop ongemak zorgde. ,,Het zou goed zijn als er een vervangende stalling wordt geregeld”, aldus een van de marktbeheerders. ,,Want al die fietsen op de markt is eigenlijk niet de bedoeling.”