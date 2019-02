Controles naar woningen aan de Tilburgse­weg in Goirle

20:00 GOIRLE - Hoeveel woningen zijn er eigenlijk aan de Tilburgseweg in Goirle? De gemeente Goirle onderzoekt de komende tijd wat de diverse verbouwingen aan de veelal oude panden in het centrum heeft voortgebracht. Want sommige ruimten zijn verbouwd tot meerdere appartementen, zo is al geconstateerd. Het beeld is nog niet compleet.