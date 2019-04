Fietsenstalling Heuvel eind mei twee maanden dicht: nieuwe rolpaden en inrichting, geen overkapping

Nepgeld in omloop in Tilburg: jongeren betrapt op kermis Reeshof

28 april TILBURG - Er is vals geld in de omloop in Tilburg, met name in de Reeshof. Daarvoor waarschuwt de politie zondagmiddag. Inmiddels zijn er al drie minderjarigen betrapt met het nepgeld, dat iedereen online kan kopen.