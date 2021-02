Fietsenzaak SPAAK in Berkel-Enschot is klaar voor de opening. Maar wanneer dat is...

Grote stap

Een droom die uitkomt, bekent Leijten. ,,Ik werkte altijd veel uren voor mijn baas, maar bedacht dat ik al die uren beter kon steken in mijn eigen zaak, in mijn toekomst. In 2020 ben ik voor mezelf begonnen. Eerst in een schuurtje thuis en nu hier.” Het is een grote stap in onzekere economische tijden. ,,Ik ben al een half jaar bezig met deze ruimte. De bank twijfelde maar ging gelukkig akkoord. En toen alles rond was, kregen we de lockdown.”