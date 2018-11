Fietser aangereden door vrachtwagen in Dongen

Midden- en West-Bra­bant krijgen 10 miljoen van het Rijk voor vernieu­wing bedrijfsle­ven

17:59 TILBURG/BREDA - De samenwerkende regio’s Midden- en West-Brabant kunnen rekenen op 10 miljoen euro voor vernieuwingsprojecten in de maakindustrie (met name in het mkb) en de logistiek. Het geld komt uit een speciale Regio Deal-pot van de rijksoverheid. Dat is vrijdag bekendgemaakt.