Fietser belandt op voorruit van auto op kruising voor Stadskantoor Tilburg

Geen groots zomercarna­val in Tilburg, wel kleinere groen-oran­je feestjes in de kroegen

1 juli TILBURG - Een domper voor al wie in korte broek het Tilburgse zomercarnaval had willen vieren, het wordt niet zo groen-oranje als gehoopt. Al zijn er wel her en der in de stad carnavalsfeestjes bij kroegen binnen. ,,Maar het wordt geen groots georganiseerd feest buiten, helaas”, vertellen de initiatiefnemers.