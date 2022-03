Fietser ernstig gewond door botsing met andere fietser in Rijen

UPDATE Hertelling Loon op Zand in volle gang: definitie­ve uitslag verwacht om half zeven maandag­avond

KAATSHEUVEL - Het hertellen van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Loon op Zand is deze maandagmiddag in volle gang. De gemeente heeft vier ambtenaren en zestien stembureauleden van vorige week opgetrommeld om alle 8.986 stemmen nog eens na te gaan.

