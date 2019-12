Fietser gewond bij aanrijding in Tilburg

Guus wint 't van BLØF: Brabant één plekje boven Zoutelande in Top2000

20:03 TILBURG - Het is de Brabanders gelukt: het officieuze volkslied is gestegen in de Top2000. Brabant van Guus Meeuwis is zes plaatsen gestegen en staat nu op plaats 50. En dat is mooi één plek hoger dan het ‘nieuwe Zeeuwse volkslied’ Zoutelande van BLØF.