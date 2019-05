Fietser gewond na aanrijding met auto in Tilburg

column Tilbörgse taolkundi­ge Wil Sterenborg verdient postume legpenning

13:00 Dat briefje moet ik nog ergens hebben. Getikt op een oude typemachine. Logisch: zelf was hij ook een oud type. Wil Sterenborg. De Tilburgse taalkundige. Wat zeg ik? Dé Tilbörgse taolkundige. Mét streepje. Wil stond op zijn strepen. Altijd en overal. Ook in die brief. Met de hand had hij woorden onderstreept en accenten aangegeven. Zó had ik het moeten schrijven. En niet anders.