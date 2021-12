Fietser gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Tilburg

In plaats van over het fietspad te rijden, besloot de fietser bij de kruising van Ringbaan-Zuid en de Trouwlaan over de autorijbaan over te steken. Daarna volgde een aanrijding met een auto, die later werd getakeld en afgevoerd. Het slachtoffer kwam er niet ongeschonden van af: hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.