Fietser in Tilburg mishandeld door twee jongens die hem niet wilden laten passeren

Burgemees­ter van Oisterwijk gaat bij volgend feest van The Inside poolshoog­te nemen

9:38 OISTERWIJK - Zodra zich weer een groot evenement aandient bij The Inside gaat burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk samen met de politie poolshoogte nemen. Dat staat in een brief aan omwonenden die over overlast in het weekend van 12 en 13 oktober hebben geklaagd. Bij de gemeente zijn 12 meldingen van 10 verschillende adressen binnengekomen.