Fietser overleden na aanrijding met trein in Heukelom, geen treinen tussen Tilburg en Boxtel

Ber­kel-En­schot en Udenhout baden in wit licht na massale plaatsing led-lantaarnpa­len

11:58 BERKEL-ENSCHOT - Een grootscheepse operatie in Berkel-Enschot en Udenhout: voor 3.000 lantaarnpalen in de straten komen dit najaar masten met led-verlichting in de plaats. Dat gebeurt eerder dan verwacht. De gemeente is er zeker van dat dit niet alleen veel energie bespaart, maar ook de veiligheid bevordert.