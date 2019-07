Fietser overlijdt bij aanrijding met trein in Vught

Zwerver Rigo kreeg een huis in Tilburg, maar raakt dat kwijt vanwege de liefde voor zijn dieren

15:36 TILBURG - Rigo, de Tilburgse zwerver die van geen instanties wil weten, is opnieuw zijn huis kwijt. Een paar maanden geleden werd hij voor een nieuw programma over daklozen opgepikt onder een brug. Met behulp van presentator Beau van Erven Dorens kreeg hij een huisje in Tilburg toegewezen. Lang heeft hij daar alleen niet gezeten. Hij moet weg. Reden: de liefde die hij voor zijn dieren heeft. Van Erven Dorens probeert nu via Instagram Rigo opnieuw aan onderdak te helpen.