Fietser raakt zwaargewond in Oirschot door losliggende klinker

Erfgoed Diessen nieuwe naam want fotostich­ting dekt de lading niet meer

25 september DIESSEN - De Fotostichting Diessen verandert na dertig jaar van naam. Voortaan gaat deze club verder onder de naam Stichting Erfgoed Diessen. De titel is anders, maar de stichting blijft doen wat het altijd al deed, zo is te lezen in een persbericht, namelijk met ‘zorg en liefde’ aandacht besteden aan het erfgoed Diessen, Haghorst en Baarschot.