Fietser zwaargewond bij ongeluk op Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg

Here To Stay pakt uit als een wervelende show van Kaatsheu­vel­se bodem

10 november KAATSHEUVEL - Here to stay, het muzikale project van de Koninklijke Harmonie Kaatsheuvel, trok zaterdagavond een volle sporthal. Het concert - van Kaatsheuvel, door Kaatsheuvel - was één grote afwisselende show waarin de Koninklijke Harmonie bewees ook na 50 jaar een blijvertje te zijn.