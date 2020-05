Fietsers voorrang bij rotonde? In Tilburg wel, in Goirle niet

GOIRLE - Bij rotondes in Tilburg krijgen fietsers voorrang, in Goirle heeft juist de automobilist voorrang en dat blijft zo. B en W van Goirle hebben besloten om de voorrangsregeling bij het oude te houden en niet mee te gaan met de wijzigingen in Tilburg. In de stad krijgen fietsers op rotondes met vrijliggende fietspaden voorrang op gemotoriseerd verkeer.

In 2006 besloot de gemeente Goirle voorrang op rotondes overal gelijk te trekken. Dat komt de veiligheid ten goede. Fietsers moesten voortaan stoppen. Daarmee liep Goirle in de pas met grote buur Tilburg, daar was die regeling in 2002 al ingevoerd.

In maart heeft Tilburg besloten om de fietsers juist weer wel voorrang te geven op rotondes met vrijliggende fietspaden. Goirle onderzocht of het wenselijk is om die maatregel over te nemen, maar gaat er niet in mee.

Bakertand

Aan de noordzijde van de Ringbaan Zuid is de situatie daardoor anders dan aan de zuidkant van die Ringbaan. Mocht in de toekomst de verkeerssituatie op de Rillaersebaan en/of Tilburgseweg in Goirle veranderen, onder meer vanwege nieuwe woonwijken in de Zuidrand en de Bakertand, dan wordt het besluit heroverwogen.