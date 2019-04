Fietshotel Tilburg: naar 50 procent tweewielers

,,Een hele mooie stalling die past bij de gebouwen in de omgeving", stelde Wendy de Wild, regiodirecteur van Prorail over het ontwerp van cepezed . Dit Delftse bureau tekende ook voor het nieuwe busstation en de renovatie van het treinstation. De langwerpige glazen straat tussen LocHal en stalling die zo ontstaat, vindt echter niet iedereen een feestje. Het beperkte zicht vanuit de LocHal op het treinverkeer leidde bovendien tot verontwaardigde reacties in de stad en vragen vanuit de gemeenteraad .

Wagons met groen tussen stalling en LocHal

De optie om dat treinzicht in stand te houden door melkglas in de stalling te vervangen door transparant glas, is echter geschrapt. ,,Ook dan kijk je vooral tegen fietsen aan", zei desgevraagd wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone). De combinatie LocHal-Fietshotel noemde hij ‘een aanvaardbaar compromis'. Er zijn allerlei varianten bekeken: ondergronds, platter, een andere plek. ,,Dit was het optimum.” Tussen de ingang van de LocHal en de gevel van de stalling blijft een ruimte over van 16 meter breed. Dat wordt, met met wagons met groenbakken, deels als verblijfsruimte ingericht.