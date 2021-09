Fietspaden? Rond station Tilburg lijkt het eerder een betoverd doolhof: ‘Gevaarlijk en onduidelijk’

Rond station Tilburg fietsen is deze dagen net zo prettig als voortdurend met een stok in de ogen te worden geprikt. Om de paar honderd meter is het bal - check het fotoverhaaltje onderaan - bij TalentSquare, bij het busstation, de Stationsstraat, bij de Willem II-straat, tegenover De Bankier, de overkant van Intermezzo, op het NS-plein zelf...



,,Je wordt aan je lot overgelaten”, zegt Joost Maissan. Komende zes weken kunnen de kinderen pa in zijn blouse hijsen, want de 44-jarige ontwerper is vleugellam. Vannacht sliep ’ie -of iets wat er op leek - zittend. Maissan trok er deze week per fiets op uit om even vanaf het NS-Plein naar het Spoorpark te rijden, bammetje achterop. Op de hoek bij de Heuvelring ziet hij dan al een fietser onderuit gaan. ,,Vanaf daar beginnen de zeer onduidelijke en gevaarlijke situaties.”