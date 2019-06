Fietsster belandt hard op voorruit van auto in Rijen en raakt zwaargewond

Biest-Houtak­ker iets te optimis­tisch, 1.000ste inwoner laat nog even op zich wachten

12:31 BIEST-HOUTAKKER - De voorbereidingen voor een feestje waren al in volle gang, want woensdag zou Biest-Houtakker zijn 1.000ste inwoner verwelkomen. Nu blijkt dat er te vroeg gejuicht is. De prognoses vanuit de gemeente Hilvarenbeek bleken iets te optimistisch. ‘Maar wat in het vat zit, verzuurt niet’, zegt Lennart de Graaf van stichting Wel Gement.