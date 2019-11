Fietsster gewond door botsing met auto in Tilburg

Vittorio wás een eenzame vluchte­ling, nu helpt hij 150 Tilburgers aan (luxe) kerstdiner: ‘Ik weet hoe het voelt’

9:47 Za 30 nov: Als 25-jarige Iraanse vluchteling, net in Nederland, zwierf hij met kerst over straat. Door de ramen zag hij mensen samen aan tafel. ,,Het lege, eenzame gevoel dat je dan krijgt...” Daarom zet Vittorio Desikan nu een veelomvattend én luxe kerstdiner op voor 150 eenzame mensen in Tilburg.