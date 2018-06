Fietsster gewond na aanrijding met busje in Tilburg

Een 'gestoorde gek' vermoordde zomaar een Tilburgse taxichauf­feur: 'Dan stort je wereld in'

11:49 TILBURG – Zomaar een onschuldige, hardwerkende familieman doodschieten, omdat je wilt weten hoe het voelt. Het is het krankzinnige motief achter de moord op taxichauffeur Radj Anand uit Tilburg. Nu, bijna acht jaar later, vertellen rechercheurs en nabestaanden in het programma De Zaak van je Leven (WNL) hoe zij de zaak hebben ervaren. ,,Wat zou er in zijn laatste momenten door hem heen zijn gegaan?”