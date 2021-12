Fietsster valt als verkeersregelaar haar stuur pakt omdat ze doorrijdt: ‘Ik sta daar ook voor haar veiligheid’

Het is de allereerste keer dat B. in een rechtbank is. Zijn strafblad is helemaal blanco. Werken hoeft hij eigenlijk niet meer, hij is gepensioneerd, maar hij werkt nog wel als verkeersregelaar. In juni vorig jaar deed hij dat bij wegwerkzaamheden in Tilburg. ,,Ik vind het leuk om te doen. Ik doe het al acht jaar. En ik hoop wel dat ik het mag blijven doen, ook al ben ik eigenlijk al met pensioen.”