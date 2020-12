Fietstunnel onder Ringbaan-Zuid geopend, maar nog niet helemaal klaar

Crossers rijden wandelaars (bijna) omver en natuurlief­heb­bers vinden maar geen rust: óók in het bos zijn regels

8 december Het bos is een van de weinige plekken waar we in coronatijd nog massaal uitstapjes naar maken. Brabantse boswachters zetten zich dan ook elk (mooi) weekend opnieuw schrap, omdat duizenden wandelaars, mountainbikers en motorcrossers samenkomen. Wat mag er eigenlijk in een bos?