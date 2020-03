Fijne opsteker voor Tilburgse performancekunstenaar Sam Scheuermann

Het is een lichtpuntje voor Sam Scheuermann in een tijd dat podiumkunsten door het coronavirus stilliggen en theaters dicht zijn.

Toeschouwer op scherp

‘A study on becoming’ benadert de samenleving als ecosysteem. In een glazen ruimte van twee bij drie meter wordt de biotoop van onze samenleving geschept. Een systeem van onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid waarvan eenieder onderdeel is.

Op 17 t/m 19 juli is het werk voor het eerst te zien tijdens festival Welcome to the Village in Leeuwarden.