Fijnere katers, frisser uit bed: kan het vroege stappen in Tilburg blijven? ‘Een megatoffe droom, maar...’

Het is zaterdag middernacht als de lichten bij stapcafé De Slijterij aan floepen. Een groepje dames uit de Reeshof spoedt zich naar het station om nog die laatste trein terug te pakken. Andere stappers, die een hapje aten in de stad en daarna meteen op stap gingen, trekken huiswaarts. Niet om zes uur in de ochtend - na een bezoek aan eindstation De Nacht - maar om een uur of één te bed.



Vooral bij de wat oudere stapper valt het in de smaak. ,,Die coronapas is totale onzin, maar dit vroege uitgaan is perfect”, zegt Korte Heuvel-bezoeker en eind-dertiger Alex Goossen. ,,Als je ‘vroeger’ op stap ging, hoefde je bij de meeste feestjes pas rond 1 uur 's nachts aan te komen zetten. Dan zat je eerst thuis tot je moe was en kon je pas laat en al dronken op pad. Dit is veel beter man. Veel relaxter. En je hebt nog wat aan je zondag.”