File aan uitgestelde rijexamens: ‘Pas na de lockdown weer examens inplannen’

Eindelijk was Sophie van de Pas (22) uit Tilburg klaar voor een eerste tussentijdse toets. Voordat ze daar aan toe was, had ze toch al meer lessen nodig gehad dan een gemiddelde kandidaat, maar op 6 januari zou het dan alsnog zover zijn. Met het ingaan van de tweede lockdown op 15 december ging de tussentijdse toets alsnog niet door. ,,Ik mag niet schelden, maar dit is heel vervelend”, zegt Van de Pas, die bij meerdere rijscholen in totaal al bijna honderd uur les had en nu rijdt bij Verkeersschool Michael. ,,Ik ben al drie jaar bezig, heb drie keer in de week rijles en het kost me bloed, zweet en tranen.”