File op A58 bij Tilburg Reeshof door ongeval, weg weer vrij

Afval als attractie? Rond Tilburg gaan we het niet beleven: themapark zoekt het bij Eindhoven

17:36 TILBURG - Kinderen die glijden door een rioolbuis en onderweg leren dat daar niet alleen poep en pies in zit. Leuke attractie? Die zul je dan toch niet gaan tegenkomen in de omgeving van Tilburg. Want het themapark rond afval WasteWorld komt in ieder geval niet daar terecht.