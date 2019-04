File op A58 vanuit Tilburg door stilgevallen vrachtwagen

VVD Hilvaren­beek bezorgd over tweerich­tings­ver­keer Hilver­straat, ‘Tijdelijke situatie permanent invoeren’

12:07 HILVARENBEEK - Nu het nieuwe woon- en winkelblok aan de Hilverstraat in Hilvarenbeek is opgeleverd, is ook de verkeersinrichting weer teruggebracht naar de situatie van voor de bouw. Maar is de Hilverstraat nog wel geschikt voor tweerichtingsverkeer? De VVD-fractie in Hilvarenbeek heeft aan de bel getrokken.