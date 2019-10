Files van meer dan honderd auto's in Willemsbuiten: ‘Geluk dat er nog niks is gebeurd’

TILBURG- Een ochtend- en avondspits in de Bernard Leenestraat, de enige straat van en naar de nieuwbouwwijk Willemsbuiten. Meer dan honderd auto’s proberen ‘s ochtends de drukke Goirleseweg op te rijden, waardoor een wachttijd van vijftien tot twintig minuten ontstaat. De bewoners spreken van een ‘gevaarlijk oversteekpunt’ voor fietsers en zijn bang dat het alleen nog maar erger wordt in de groeiende wijk.

,,Ik heb een zoon van twaalf jaar die iedere dag naar school fietst. Hij moet tussen alle auto’s zigzaggen richting de Goirleseweg. Er is heel weinig ruimte over om door het inkomende en uitgaande verkeer te komen. Met het aantal fietsers dat het drukke kruispunt op probeert te komen, is het een geluk dat er nog niks is gebeurd”, zegt buurtbewoonster M. Bastiaansen. ,,Dat ik in mijn auto moet wachten vind ik geen probleem, maar ik maak me zorgen over de veiligheid.”

Bewoner Thomas van Krieken onderschrijft het probleem: ,,Eerst konden we via de Marathonpromenade (de weg achter de Euroscoop, parallel aan de A58, red.) de wijk binnenrijden. Die is sinds de bouwvakvakantie afgesloten met betonblokken, waardoor alleen voetgangers en fietsers er doorheen kunnen. Als die weer open zou gaan, is het probleem meteen een stuk kleiner.”

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt dat het nooit een officiële weg voor regulier verkeer is geweest en dat de betonblokken de overlast van quadracers of crossmotoren tegengaan. ,,Vanaf maart 2020 wordt de bouwweg helemaal afgesloten. We gaan wel onderzoeken of in het komende jaar een alternatieve route kan worden aangelegd, bijvoorbeeld achter de kazerne die uitkomt op de Ringbaan-Zuid.”

Van Krieken maakt zich ook zorgen over de doorgang bij calamiteiten. ,,Bij ongevallen is het heel moeilijk voor hulpverleners om de wijk binnen te komen. Opzij gaan kan namelijk niet. De bouw van deze wijk loopt nog drie jaar door, die groeit naar vijfhonderd huizen. Dus het wordt alleen nog maar drukker.”

Volledig scherm Bouwweg Marathonpromenade afgesloten met betonblokken, waardoor regulier verkeer niet meer erdoor kan. © Max Toemen

Oplossing

Van Krieken nam contact op met de gemeente en de brandweer. De brandweer bekeek de situatie. Die is er een ‘als zovele'. ,,Op sommige plekken in Tilburg is het heel erg druk. Daar is Willemsbuiten er een van. ,,Het is geen ideale situatie, maar ook niet onveilig.”