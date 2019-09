Filmmaker Jan van Gorkum uit Loon op Zand komt nu met een fantasyboek

TILBURG/LOON OP ZAND – Hij maakte al korte films, nu komt Jan van Gorkum (35) uit Loon op Zand ook met een roman. De presentatie van zijn fantasyboek 'Gevleugelde Duisternis’ over een post-apocalyptische wereld, is donderdag 14 november bij boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg.

Van Gorkum werkte jaren aan zijn boek. ,,Het begon als een reeks potloodschetsen in schoolschriften op de middelbare school, ergens in 2003. Door de jaren heen heeft het lang stilgelegen en werkte ik er bij vlagen aan. In 2016 begon het echte schrijven. In die periode vond ik de definitieve toon van het boek. Die balanceert tussen spanning, avontuur en zwarte humor.”

Gevaarlijke tocht

Het boek vertelt het verhaal van Yorick Novak, een mysterieuze jongeman die een gevaarlijke tocht maakt door een verwoeste wereld. Hij wordt vergezeld door een stel excentrieke reisgenoten. Het is een laatste poging om wat er nog over is van de wereld te redden uit de klauwen van een op macht beluste familie van krijgers.

Personages die zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn is een thema in zijn films en nu ook in zijn boek ,,Ik vind het interessant hoe we als mens een bepaalde rol spelen om te dealen met het leven of om iets voor elkaar te krijgen. Zowel ten goede, als ten kwade.”

Presentatie