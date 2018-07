Filmmaker Tim van Loon (18) uit Kaatsheuvel pakt tweede prijs in finale Kunstbende

Nieuw in Tilburg: beeldhouwa­te­lier met een bronsgiete­rij

6:34 TILBURG/RIJEN - Het Beeldhouwatelier van Charles Vergouwen in Rijen is dicht. Daarvoor in de plaats is er nu het Beeldhouw service centrum Tilburg van Gèrard Dielemans. Dat atelier is thuis in een voormalig ROC-praktijklokaal aan de Gerswinstraat.