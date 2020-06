Filmpje van vechtpartij leidt naar aanhouding van Tilburger (25)

Lekker blondje, die Bikse en misschien wordt ze wel Brabants beste bier

9:17 HILVARENBEEK - Mooi okergeel oogt ie en bij het ronddraaien in het glas komt er een lichte citrusgeur vrij. Het zacht bittertje, zeker niet te, blijft achter in de keel hangen en heeft een kruidige afdronk. Zie hier de Bikse Blonde, een nieuw biertje van museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek. Gebrouwen met op Beekse grond gekweekte hop, maar dat proef je dan weer niet.