Finale Eurovisie Songfestival op groot scherm te zien bij Pathé Tilburg

De 16-jarige Beijar gaat van vm­bo-ka­der naar vwo: ‘Ik moet gewoon mijn best doen’

10:22 TILBURG - Havoleerling Beijar Said (16) van het Beatrix College maakt vandaag zijn eerste examen: wiskunde. Als hij slaagt wil hij graag naar het vwo. Dat is bijzonder, want hij kreeg al op de basisschool een vmbo-kader-advies.