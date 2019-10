Financieel herstel gloort voor gemeente Alphen-Chaam. ‘We hebben mooie stappen kunnen maken’

Wethouder Erik Wilmsen is opgelucht: ,,We stonden als gemeente voor de taak om de oplopende tekorten een halt toe te roepen. En volgens mij hebben we daar nu mooie stappen in kunnen maken.” Hij is wel eerlijk: ,,Ook de financiële bijdrage vanuit de overheid is meegevallen, dat helpt zeker. We kunnen nu een nagenoeg meerjarig sluitende begroting presenteren; dat is wel eens anders geweest...”