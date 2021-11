Financiële bodem onder belangenstichting Ons Tijvoort vervalt, draagvlak blijkt te klein

Insuline maakt pas na een uur einde aan het leven van hond Macho: ‘Gruwelijk om dat je huisdier aan te doen’

BREDA/TILBURG - Een grote hoeveelheid insuline moest hond Macho een pijnloze dood bezorgen. Dat had B. van der V. in Tilburg gevonden op internet, maar de kerngezonde kruising tussen een Amerikaanse bully en een pitbull was na een uur nog niet dood. ,,Heel gruwelijk om dat je eigen huisdier aan te doen”, aldus de officier van justitie dinsdag in de rechtbank van Breda.

2 november