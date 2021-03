Finder is het Tilburgse antwoord op Tinder: ‘Kijken is het nieuwe swipen’

TILBURG - ‘Omdat ik je in de supermarkt niet tegenkom’, is de verzuchting die vaak gepaard gaat met het gebruik van datingapp Tinder. In Tilburg geven De Krakers - een creatief collectief - tegengas. Met Finder kun je in de supermarkt (op het terras of op straat) laten zien dat je single bent. ‘Kijken is het nieuwe swipen’.